Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИПрепарати, що пригнічують утворення сечової кислотиАлопуринолАлопуринолЦіни в аптеках

Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Одеса (21893) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
97,58
Економія: -6,63 грн
90,95 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: таблетки (30)
91,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
108,48
Економія: -12,32 грн
96,16 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки (40)
109,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (3)
93,21
Економія: -5,21 грн
88,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
109,46
Економія: -12,26 грн
97,20 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3), блістер (2)
98,53
Економія: -4,09 грн
94,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
101,84
Економія: -5,72 грн
96,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
104,34
Економія: -9,86 грн
94,48 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
96,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
99,88
Економія: -4,87 грн
95,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4), блістер (2)
104,06
Економія: -11,67 грн
92,39 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
108,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3), блістер (3)
97,08
Економія: -7,66 грн
89,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2), блістер (4)
102,63
Економія: -13,21 грн
89,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3), блістер (3)
99,51
Економія: -7,08 грн
92,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
98,19
Економія: -8,77 грн
89,42 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -14,34 грн
89,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (3), блістер (2)
109,92
Економія: -20,49 грн
89,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2), блістер (3)
100,94
Економія: -11,47 грн
89,47 грн