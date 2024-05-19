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Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Львів (21893) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), блістер (3)
100,97
Економія: -13,55 грн
87,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
86,94
Економія: -4,16 грн
82,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
104,11
Економія: -16,70 грн
87,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
97,48
Економія: -8,32 грн
89,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), блістер (1)
102,06
Економія: -16,53 грн
85,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1), блістер (4)
96,65
Економія: -3,65 грн
93,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
94,99
Економія: -5,83 грн
89,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (3), блістер (1)
101,70
Економія: -5,83 грн
95,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (5), блістер (3)
99,98
Економія: -4,23 грн
95,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (5)
106,17
Економія: -10,28 грн
95,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1), блістер (1)
98,16
Економія: -3,15 грн
95,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (2)
93,43 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -17,34 грн
89,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
101,29
Економія: -13,30 грн
87,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1), блістер (4)
102,38
Економія: -14,96 грн
87,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: блістер (4)
87,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: таблетки (30)
104,18
Економія: -7,86 грн
96,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
95,14
Економія: -0,05 грн
95,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
98,11
Економія: -1,03 грн
97,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
108,37
Економія: -26,27 грн
82,10 грн