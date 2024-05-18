Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Харків (21893) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Науки, 23