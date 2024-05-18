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Алопуринол таблетки 100 мг блістер, №50 - Харків (21893) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
98,40
Економія: -8,47 грн
89,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
103,37
Економія: -10,74 грн
92,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
101,67
Економія: -9,60 грн
92,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2), блістер (2)
104,65
Економія: -14,99 грн
89,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4), блістер (4)
95,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
103,50
Економія: -14,42 грн
89,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (4)
88,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
87,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), блістер (2)
107,94
Економія: -25,32 грн
82,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3), блістер (2)
107,55
Економія: -24,92 грн
82,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
98,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3), блістер (2)
97,93
Економія: -6,93 грн
91,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
95,53
Економія: -3,78 грн
91,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
104,58
Економія: -8,45 грн
96,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
100,74
Економія: -11,39 грн
89,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (4)
92,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: таблетки (20)
101,99
Економія: -12,91 грн
89,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2), блістер (3)
108,28
Економія: -21,77 грн
86,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4), блістер (1)
101,39
Економія: -22,70 грн
78,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1), блістер (4)
100,29
Економія: -9,81 грн
90,48 грн