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Ауробін мазь туба 20 г, №1 - Харків (4383) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (1)
196,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (1)
230,19 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
198,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Засулля, вул. Молодіжна, 46-А
Всього: упаковка (1)
220,20 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (1)
195,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -20,84 грн
205,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -74,84 грн
205,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
233,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Котляревського, 54-А/1
Всього: упаковка (1)
210,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62
Всього: упаковка (2)
210,13 грн
D.s.
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Зачинено
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом