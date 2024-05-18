Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпровське, вул. Центральна, 19/3 Всього: упаковка (1) 230,19 грн Забронювати

Аптека твоєї родини Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Вільногірськ, вул. Захисників України, 13 Всього: упаковка (1) 195,22 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55 Всього: упаковка (3) 225,99 Економія: -20,84 грн 205,15 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79 Всього: упаковка (1) 198,87 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2 Всього: упаковка (1) 279,99 Економія: -74,84 грн 205,15 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10 Всього: упаковка (1) 256,99 Економія: -51,84 грн 205,15 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (2) 233,69 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Засулля, вул. Молодіжна, 46-А Всього: упаковка (1) 220,20 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ірпінь, вул. Котляревського, 54-А/1 Всього: упаковка (1) 210,13 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62 Всього: упаковка (2) 209,43 Економія: -0,72 грн 208,71 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 15:00 Графік роботи Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б Всього: упаковка (1) 231,00 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 249,00 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Томашгород, вул. Соборна, 17 Всього: упаковка (1) 238,04 грн