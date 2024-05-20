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Азимед® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Запоріжжя (184833) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
134,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
148,94
Економія: -21,94 грн
127,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
147,50
Економія: -20,88 грн
126,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
145,29
Економія: -12,40 грн
132,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
148,82
Економія: -22,84 грн
125,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
134,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
134,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
134,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
134,10 грн