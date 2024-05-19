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Азимед® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Львів (184833) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
123,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
142,00
Економія: -20,61 грн
121,39 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
124,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
149,52
Економія: -28,25 грн
121,27 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -17,37 грн
126,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
124,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
147,96
Економія: -25,24 грн
122,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
140,31
Економія: -5,46 грн
134,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
135,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (47)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн