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Азимед® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 30 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Харків (174137) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
232,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
211,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
232,26
Економія: -23,12 грн
209,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
244,69
Економія: -36,56 грн
208,13 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
223,33 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
238,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
234,90
Економія: -19,57 грн
215,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
232,23 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
223,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
234,43
Економія: -17,58 грн
216,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
231,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
233,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
255,69
Економія: -36,77 грн
218,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
237,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
234,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
234,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
243,99
Економія: -28,66 грн
215,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
231,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
230,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
237,51 грн