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Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (128420) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
164,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
151,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
185,70
Економія: -35,60 грн
150,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
171,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
165,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
171,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
179,63
Економія: -34,77 грн
144,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
171,03 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
171,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
166,70
Економія: -14,80 грн
151,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
154,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
174,99
Економія: -20,85 грн
154,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
164,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
164,31 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
160,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
179,39
Економія: -23,05 грн
156,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
167,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
171,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
165,14 грн