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Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (128420) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 289 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (18)
184,31
Економія: -45,47 грн
138,84 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
179,13
Економія: -40,29 грн
138,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -2,40 грн
164,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
181,80
Економія: -29,90 грн
151,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
159,02
Економія: -9,94 грн
149,08 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -2,40 грн
164,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
172,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
174,50
Економія: -20,30 грн
154,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3)
164,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -2,40 грн
164,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
177,21
Економія: -27,36 грн
149,85 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (4)
166,70
Економія: -2,40 грн
164,30 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
184,10
Економія: -52,41 грн
131,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (5)
191,82
Економія: -59,35 грн
132,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
170,50
Економія: -16,30 грн
154,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
151,54
Економія: -4,66 грн
146,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
133,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -2,40 грн
164,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6)
189,85
Економія: -40,00 грн
149,85 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
183,69
Економія: -34,07 грн
149,62 грн