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Азимед® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 15 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Одеса (748419) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
194,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
221,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
230,03
Економія: -37,97 грн
192,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
209,72
Економія: -17,66 грн
192,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
198,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
219,91
Економія: -27,85 грн
192,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
198,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
198,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
183,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
194,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
198,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
178,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
207,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (170)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
198,30 грн