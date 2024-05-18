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Азимед® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 15 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Харків (748419) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
208,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
198,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
207,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
208,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
198,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
208,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
206,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
198,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
210,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
207,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
210,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
207,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
198,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
206,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
205,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
205,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
206,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
208,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
206,44 грн