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Азимед® капсули 250 мг блістер, №6 - Львів (46781) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
148,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
155,90
Економія: -15,28 грн
140,62 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
143,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
144,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
132,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
159,44
Економія: -23,91 грн
135,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
143,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
156,95
Економія: -25,31 грн
131,64 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
143,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
143,24
Економія: -7,71 грн
135,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
159,44
Економія: -23,91 грн
135,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
132,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
144,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -19,46 грн
135,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
143,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
159,44
Економія: -23,91 грн
135,53 грн