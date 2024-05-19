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Алєндра® таблетки 70 мг блістер, №4 - Львів (103215) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
454,27
Економія: -46,93 грн
407,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
434,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
479,39
Економія: -85,92 грн
393,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
431,12
Економія: -36,93 грн
394,19 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
443,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
417,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
479,99
Економія: -85,80 грн
394,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
471,23
Економія: -77,76 грн
393,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -109,10 грн
395,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
469,43
Економія: -75,96 грн
393,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
431,02
Економія: -36,83 грн
394,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
417,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
506,99
Економія: -112,80 грн
394,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
431,73
Економія: -37,54 грн
394,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
431,73
Економія: -37,54 грн
394,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
431,73
Економія: -37,54 грн
394,19 грн