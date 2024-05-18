Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОКЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОКБісфосфонатиКислота алендроноваАлєндра®Ціни в аптеках

Алєндра® таблетки 70 мг блістер, №4 - Харків (103215) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
503,01
Економія: -110,43 грн
392,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
430,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
441,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
413,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
469,66
Економія: -67,21 грн
402,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
422,30 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
453,54 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
439,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
440,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (188)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
417,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
439,86 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
397,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
469,03
Економія: -72,31 грн
396,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
439,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
437,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
500,73
Економія: -107,26 грн
393,47 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
452,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
440,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
437,94 грн