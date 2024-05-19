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Антистрес капсули, №30 - Київ (588760) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
364,29
Економія: -15,45 грн
348,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
368,14
Економія: -18,86 грн
349,28 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
477,90
Економія: -116,04 грн
361,86 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
265,07
Економія: -35,77 грн
229,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
332,93
Економія: -14,52 грн
318,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
381,65
Економія: -23,16 грн
358,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
336,29
Економія: -20,73 грн
315,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (2)
376,45
Економія: -17,96 грн
358,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
380,88
Економія: -22,44 грн
358,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (1)
355,22
Економія: -37,70 грн
317,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
352,05
Економія: -29,37 грн
322,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (1)
357,98
Економія: -42,55 грн
315,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
337,43
Економія: -21,87 грн
315,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
330,07
Економія: -14,52 грн
315,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
Всього: упаковка (1)
317,77
Економія: -13,68 грн
304,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
331,26
Економія: -15,71 грн
315,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
377,83
Економія: -19,39 грн
358,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
355,18
Економія: -28,00 грн
327,18 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Франка Івана, 15/44
Всього: упаковка (1)
388,99
Економія: -81,70 грн
307,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (2)
470,23 грн