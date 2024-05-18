Антистрес капсули, №30 - Харків (588760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 5/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Наявність на 2024-05-21 - 16:00