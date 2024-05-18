Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАнтистресЦіни в аптеках

Антистрес капсули, №30 - Харків (588760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
469,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5)
469,11 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
470,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
432,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
469,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
468,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
468,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
463,78 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
470,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
469,62 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
472,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
463,76 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
432,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
467,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
469,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
469,26 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
469,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 5/1
Всього: упаковка (1)
467,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
324,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
324,60 грн