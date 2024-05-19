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Анестезол® супозиторії, №5 - Львів (12739) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
77,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
59,06 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
73,91
Економія: -0,54 грн
73,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
69,35
Економія: -7,71 грн
61,64 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
74,99
Економія: -10,66 грн
64,33 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
68,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
69,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
77,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
77,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
67,11
Економія: -5,17 грн
61,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -8,60 грн
61,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
72,99
Економія: -8,66 грн
64,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
81,50
Економія: -17,17 грн
64,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
77,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
75,99
Економія: -11,66 грн
64,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
86,50
Економія: -22,17 грн
64,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
74,50
Економія: -10,17 грн
64,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -16,66 грн
64,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -21,66 грн
64,33 грн