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Бетакор таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (100131) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
157,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
183,78
Економія: -6,33 грн
177,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
193,45
Економія: -15,03 грн
178,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
182,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
180,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: блістер (1)
175,14 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
160,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
185,51
Економія: -22,31 грн
163,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
175,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
174,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
191,77
Економія: -23,62 грн
168,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), блістер (2)
188,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: блістер (2)
180,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
188,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
178,50
Економія: -14,68 грн
163,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: блістер (2)
174,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
186,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
175,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
175,14 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: блістер (2)
187,77 грн