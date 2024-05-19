Бетакор таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (100131) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека ваш консультант
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2