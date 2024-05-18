Бетакор таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (100131) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 165 аптеках
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А