Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Запоріжжя (92551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Всього: таблетки (10)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 3
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Нє болєй
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46