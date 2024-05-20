Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксол-КВЦіни в аптеках

Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (92551) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
20,60
Економія: -2,59 грн
18,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (5)
18,17
Економія: -0,98 грн
17,19 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (7)
21,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
Всього: упаковка (2)
19,30 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (2)
16,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: таблетки (10)
15,85 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (121)
15,94 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 54-В
Всього: упаковка (1)
24,50
Економія: -6,90 грн
17,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,80 грн
16,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (4)
19,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: упаковка (6)
24,00
Економія: -7,20 грн
16,80 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (14)
35,50 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн