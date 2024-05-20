Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (92551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (121)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 54-В
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Народна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129