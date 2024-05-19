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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (92551) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
19,26
Економія: -2,43 грн
16,83 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (3)
19,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
20,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
18,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
19,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
16,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
22,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (2)
18,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
20,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (3)
17,19 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
19,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
17,90 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (1)
19,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (1)
15,50 грн