Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Харків (92551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Аптека галатея
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Астарта
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Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Сімейна аптека
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
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Харків, просп. Гагаріна, 178
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, вул. Танкопія, 23
Класна аптека
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Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Астарта
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Харків, вул. Шарикова, 37
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Нє болєй
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Народна аптека
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Нє болєй
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88