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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (92551) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
17,99
Економія: -1,35 грн
16,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: таблетки (10)
16,70
Економія: -0,50 грн
16,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
13,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: таблетки (10)
16,98
Економія: -0,98 грн
16,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: таблетки (10)
17,04
Економія: -0,84 грн
16,20 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (2)
15,77 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (14)
16,60
Економія: -0,60 грн
16,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (18)
16,60
Економія: -0,60 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -3,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,40 грн
16,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,40 грн
16,60 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,80 грн
16,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -7,60 грн
16,40 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
24,00
Економія: -7,20 грн
16,80 грн