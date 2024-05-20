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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Запоріжжя (107131) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (154)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
590,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (2)
620,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
675,62
Економія: -100,13 грн
575,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
630,99
Економія: -72,04 грн
558,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -40,92 грн
558,07 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
642,00
Економія: -107,40 грн
534,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
620,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
642,00
Економія: -107,40 грн
534,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -29,92 грн
558,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: блістер (3)
615,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
629,99
Економія: -41,23 грн
588,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
580,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
642,00
Економія: -107,40 грн
534,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
647,04
Економія: -91,19 грн
555,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
621,24
Економія: -67,70 грн
553,54 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), блістер (5)
676,00
Економія: -112,40 грн
563,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (154)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
590,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (5)
688,03
Економія: -132,18 грн
555,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
609,95
Економія: -42,90 грн
567,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2), блістер (1)
623,34 грн