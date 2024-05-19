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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Львів (107131) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (5)
487,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
634,69
Економія: -78,84 грн
555,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -29,91 грн
558,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
546,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
613,99
Економія: -55,91 грн
558,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
590,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
600,30
Економія: -46,76 грн
553,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
804,70
Економія: -249,30 грн
555,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
646,61
Економія: -82,20 грн
564,41 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
576,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
570,99
Економія: -12,91 грн
558,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
558,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
576,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
623,99
Економія: -65,91 грн
558,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
546,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
576,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
576,99
Економія: -18,91 грн
558,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
611,99
Економія: -53,91 грн
558,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
590,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
633,93
Економія: -80,39 грн
553,54 грн