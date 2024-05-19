Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Львів (107131) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Київська, 9
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Львів, вул. Куліша, 15
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Всього: упаковка (300)
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Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102