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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Харків (107131) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 305 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
546,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
625,15
Економія: -65,76 грн
559,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
600,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
623,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
621,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
646,92
Економія: -73,70 грн
573,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (4)
616,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), блістер (1)
600,66 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (3)
601,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
618,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
590,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
595,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
594,48 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
580,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), блістер (1)
634,45
Економія: -60,87 грн
573,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4), блістер (4)
593,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (1)
593,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
616,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
594,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: блістер (5)
593,22 грн