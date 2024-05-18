Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИПохідні адамантануАмантадинАмантинЦіни в аптеках

Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107131) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
656,94
Економія: -50,59 грн
606,35 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), блістер (3)
635,98
Економія: -29,63 грн
606,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), блістер (5)
671,38
Економія: -82,11 грн
589,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
593,99
Економія: -35,88 грн
558,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), блістер (3)
631,70
Економія: -44,58 грн
587,12 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
516,63 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (9), блістер (4)
651,66
Економія: -97,74 грн
553,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
692,47
Економія: -138,92 грн
553,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
585,99
Економія: -27,88 грн
558,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
655,54
Економія: -101,96 грн
553,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
546,87 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
662,00
Економія: -98,40 грн
563,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
590,70 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), блістер (2)
650,19
Економія: -91,64 грн
558,55 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
633,59
Економія: -90,96 грн
542,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
639,91
Економія: -86,37 грн
553,54 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), блістер (1)
614,53
Економія: -60,98 грн
553,55 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
646,37
Економія: -87,82 грн
558,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
590,70 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
638,32
Економія: -52,35 грн
585,97 грн