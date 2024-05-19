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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №30 - Львів (100129) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
294,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
312,70
Економія: -42,19 грн
270,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
279,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
302,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
279,59 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
312,99
Економія: -28,63 грн
284,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
279,34 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
326,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
302,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
302,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
302,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
320,99
Економія: -36,63 грн
284,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
302,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
302,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
279,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -36,63 грн
284,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -87,63 грн
284,36 грн