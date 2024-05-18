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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №30 - Харків (100129) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
279,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
318,32
Економія: -18,27 грн
300,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
302,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
341,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
302,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
302,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
313,53 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
321,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
334,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
302,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
302,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
302,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
279,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
306,06
Економія: -9,06 грн
297,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
302,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
302,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
341,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
302,00 грн