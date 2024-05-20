Ацикловір таблетки 0,2 г блістер в пачці, №20 - Одеса (99893) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 66 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57