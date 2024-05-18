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Ацикловір таблетки 0,2 г блістер в пачці, №20 - Харків (99893) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
100,22
Економія: -3,45 грн
96,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
100,47
Економія: -5,02 грн
95,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
93,95
Економія: -4,08 грн
89,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
92,66
Економія: -3,17 грн
89,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
97,04
Економія: -16,49 грн
80,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
94,98
Економія: -4,68 грн
90,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
93,88
Економія: -4,01 грн
89,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1), блістер (1)
88,57
Економія: -7,21 грн
81,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
103,08
Економія: -24,07 грн
79,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
93,82
Економія: -3,95 грн
89,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3), блістер (1)
93,80
Економія: -3,93 грн
89,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3), блістер (1)
89,83
Економія: -9,72 грн
80,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
89,55
Економія: -4,05 грн
85,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
93,11
Економія: -3,24 грн
89,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1), блістер (1)
89,49
Економія: -3,99 грн
85,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
99,50
Економія: -6,00 грн
93,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
100,49
Економія: -5,09 грн
95,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
94,41
Економія: -5,21 грн
89,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
92,60
Економія: -7,67 грн
84,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
95,92
Економія: -6,05 грн
89,87 грн