Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИГепатотропні препаратиРізні препаратиАнтраль®Ціни в аптеках

Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер, №30 - Одеса (44501) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 350 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (12), блістер (2)
293,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), блістер (1)
394,60
Економія: -89,70 грн
304,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: блістер (2)
358,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
336,09
Економія: -18,39 грн
317,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
351,20 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
382,90 грн
Меліса
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
333,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
345,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
305,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (7), блістер (1)
373,27
Економія: -68,47 грн
304,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
327,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (11), блістер (1)
293,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5), блістер (1)
330,47
Економія: -26,01 грн
304,46 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
369,99
Економія: -61,42 грн
308,57 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
333,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (9), блістер (1)
309,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4)
293,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
339,10 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
376,66
Економія: -53,38 грн
323,28 грн