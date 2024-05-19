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Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер, №30 - Львів (44501) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
306,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
334,06
Економія: -47,35 грн
286,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
287,50 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (51)
329,81
Економія: -1,79 грн
328,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
342,67
Економія: -40,01 грн
302,66 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (4)
302,72 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
333,99
Економія: -25,42 грн
308,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
306,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
353,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
293,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2), блістер (2)
394,80
Економія: -89,90 грн
304,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
306,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
366,99
Економія: -58,42 грн
308,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
361,99
Економія: -53,42 грн
308,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
306,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (1)
337,20
Економія: -34,54 грн
302,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3), блістер (2)
394,60
Економія: -89,70 грн
304,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
360,66
Економія: -51,61 грн
309,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
306,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
323,99
Економія: -15,42 грн
308,57 грн