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Антраль® таблетки, вкриті оболонкою 0,2 г блістер, №30 - Харків (44501) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 453 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), блістер (1)
337,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
287,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
350,79
Економія: -48,13 грн
302,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4), блістер (2)
316,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
310,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
311,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (11)
348,57
Економія: -45,64 грн
302,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
311,13 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7), блістер (2)
316,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
313,68 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), блістер (1)
381,30
Економія: -76,40 грн
304,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4), блістер (2)
312,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), блістер (2)
368,00
Економія: -50,20 грн
317,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
341,99
Економія: -33,40 грн
308,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (7), блістер (1)
317,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (5)
329,97 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
319,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (19)
350,00
Економія: -47,34 грн
302,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (12), блістер (1)
317,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (2)
329,31 грн