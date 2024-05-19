Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №3 - Львів (99879) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 105 аптеках
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (55)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (55)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (55)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (55)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15