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Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №3 - Львів (99879) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
240,68
Економія: -32,47 грн
208,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
191,73 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
233,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
215,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
191,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
215,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
205,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
150,29 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
252,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -75,87 грн
212,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
215,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
215,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
343,10
Економія: -132,50 грн
210,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
238,24
Економія: -48,08 грн
190,16 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
215,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -80,87 грн
212,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (55)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
215,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
315,99
Економія: -103,87 грн
212,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
199,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
265,99
Економія: -53,87 грн
212,12 грн