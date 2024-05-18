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Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №3 - Харків (99879) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
200,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
243,75
Економія: -86,63 грн
157,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
183,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
183,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
168,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
227,05
Економія: -64,33 грн
162,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
175,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
176,01 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
184,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
215,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
215,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
168,29 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
208,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
198,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
234,76
Економія: -48,41 грн
186,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
222,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
200,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
243,99
Економія: -29,28 грн
214,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
183,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
181,28 грн