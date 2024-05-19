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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №3 - Львів (99877) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
135,80
Економія: -18,32 грн
117,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
120,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
127,90
Економія: -30,22 грн
97,68 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
130,50
Економія: -10,34 грн
120,16 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
99,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
100,17 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
138,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
194,50
Економія: -73,30 грн
121,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
135,99
Економія: -15,83 грн
120,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
134,99
Економія: -14,83 грн
120,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
101,10
Економія: -11,19 грн
89,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
194,50
Економія: -73,30 грн
121,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
131,52
Економія: -41,61 грн
89,91 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (9)
126,50
Економія: -6,34 грн
120,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
155,50
Економія: -35,34 грн
120,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
145,50
Економія: -25,34 грн
120,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
162,50
Економія: -42,34 грн
120,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
120,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
127,99
Економія: -7,83 грн
120,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (10)
131,50
Економія: -11,34 грн
120,16 грн