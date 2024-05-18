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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №3 - Харків (99877) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 376 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
114,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
116,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
125,68
Економія: -20,18 грн
105,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
98,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
113,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
113,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
139,59
Економія: -46,94 грн
92,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
100,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
98,89 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
98,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
98,65 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
173,00
Економія: -52,70 грн
120,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
137,99
Економія: -17,19 грн
120,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
99,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
108,03 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
125,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
139,87
Економія: -46,43 грн
93,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
105,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
105,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
113,77 грн