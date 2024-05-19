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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №10 - Львів (622857) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
281,57 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
347,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
355,80
Економія: -85,29 грн
270,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
272,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -54,59 грн
313,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
278,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -100,59 грн
313,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -54,59 грн
313,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
291,77
Економія: -13,97 грн
277,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
372,38
Економія: -101,54 грн
270,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
345,99
Економія: -32,59 грн
313,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
425,99
Економія: -112,59 грн
313,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
316,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
453,99
Економія: -140,59 грн
313,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
279,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
360,99
Економія: -47,59 грн
313,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -72,59 грн
313,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
316,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
335,15
Економія: -57,84 грн
277,31 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
312,00 грн