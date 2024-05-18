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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №10 - Харків (622857) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
278,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
358,25
Економія: -108,18 грн
250,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
249,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
266,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
351,15
Економія: -117,29 грн
233,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
280,96 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
279,71 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
266,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
250,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
446,80
Економія: -134,20 грн
312,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
359,36
Економія: -94,39 грн
264,97 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
336,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (4)
303,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
348,37
Економія: -116,81 грн
231,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
298,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
295,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
248,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
313,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
268,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
263,42 грн