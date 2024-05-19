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Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №10 - Львів (622856) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
496,06
Економія: -51,24 грн
444,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
441,54 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
480,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
455,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
455,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
409,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
404,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
455,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
455,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
411,36
Економія: -19,70 грн
391,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
525,14
Економія: -84,66 грн
440,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
513,99
Економія: -61,30 грн
452,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
536,99
Економія: -84,30 грн
452,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
613,99
Економія: -161,30 грн
452,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
441,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
510,99
Економія: -58,30 грн
452,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
540,99
Економія: -88,30 грн
452,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
455,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
476,87
Економія: -74,16 грн
402,71 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
430,40 грн