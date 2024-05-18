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Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №10 - Харків (622856) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
437,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (97)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
455,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
379,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
514,61
Економія: -162,30 грн
352,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
424,14 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
377,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
413,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -62,51 грн
453,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (97)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
455,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
484,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
444,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
513,33
Економія: -157,03 грн
356,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (15)
452,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
510,99
Економія: -57,51 грн
453,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
483,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
421,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
464,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
460,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
534,79
Економія: -102,55 грн
432,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (97)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
455,10 грн