Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИПрепарати йодуПовідон-йодБетадин®Ціни в аптеках

Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 1000 мл, №1 - Львів (11583) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
835,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
815,97
Економія: -39,81 грн
776,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
835,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
835,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
835,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
807,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
816,01
Економія: -39,85 грн
776,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
836,69
Економія: -60,53 грн
776,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
761,11 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
835,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
835,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
835,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (128)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
835,20 грн