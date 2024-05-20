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Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг, №30 - Запоріжжя (99494) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -64,20 грн
202,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
282,00
Економія: -67,50 грн
214,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
251,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
272,98
Економія: -54,95 грн
218,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
255,49
Економія: -23,95 грн
231,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
231,53 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -49,20 грн
202,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
237,54 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
252,00
Економія: -49,20 грн
202,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -38,00 грн
215,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
225,99
Економія: -11,94 грн
214,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
237,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
238,02
Економія: -17,44 грн
220,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
235,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
222,54 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -49,20 грн
202,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
242,09
Економія: -35,16 грн
206,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
248,19
Економія: -34,25 грн
213,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
249,40
Економія: -31,20 грн
218,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -64,20 грн
217,80 грн