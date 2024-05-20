Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Запоріжжя (43070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 107 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптеки 24 години
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (6), блістер (4)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51