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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Запоріжжя (43070) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
27,36
Економія: -4,86 грн
22,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
27,36
Економія: -4,86 грн
22,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
27,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
24,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
27,75
Економія: -3,15 грн
24,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
27,36
Економія: -4,86 грн
22,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
25,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
26,02
Економія: -3,52 грн
22,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
26,38
Економія: -1,78 грн
24,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
25,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
27,70
Економія: -4,20 грн
23,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (3), блістер (4)
27,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
27,36
Економія: -4,86 грн
22,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (3)
26,10
Економія: -1,50 грн
24,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1), блістер (3)
27,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (4)
26,86 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (2)
27,36
Економія: -4,86 грн
22,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (6), блістер (4)
27,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
25,00 грн