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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Львів (43070) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
24,12 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
23,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
25,51
Економія: -0,91 грн
24,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
27,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
27,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
22,94 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
24,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
27,75
Економія: -3,15 грн
24,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
26,39
Економія: -1,79 грн
24,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
27,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
25,30
Економія: -0,70 грн
24,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
26,20
Економія: -1,60 грн
24,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
26,38
Економія: -1,78 грн
24,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
27,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
27,11
Економія: -2,51 грн
24,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
27,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (2)
27,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
26,38
Економія: -1,78 грн
24,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
26,38
Економія: -1,78 грн
24,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
26,78
Економія: -2,18 грн
24,60 грн