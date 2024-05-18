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Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер, №50 - Харків (43070) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 307 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
27,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
24,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
28,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), блістер (3)
27,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (7)
27,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5)
27,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
27,15 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
28,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
25,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
26,10
Економія: -1,51 грн
24,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
27,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
27,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5)
27,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
27,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2), блістер (1)
27,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
26,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
28,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
27,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (10), блістер (4)
27,25 грн