Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИІнші антисептики та дезінфектантиРізні препаратиБальзамічний Лінімент (За Вишневським)Ціни в аптеках

Бальзамічний Лінімент (За Вишневським) лінімент туба 40 г, №1 - Львів (99379) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
60,33 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
71,12
Економія: -0,33 грн
70,79 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
71,99
Економія: -9,83 грн
62,16 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
54,81 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
60,33 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (4)
70,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
81,99
Економія: -19,83 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -20,34 грн
62,16 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
70,50
Економія: -8,34 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
88,50
Економія: -26,34 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
78,50
Економія: -16,34 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
90,50
Економія: -28,34 грн
62,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (3)
60,93 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
71,99
Економія: -9,83 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -15,83 грн
62,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -20,34 грн
62,16 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (3)
59,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (5)
87,50
Економія: -25,34 грн
62,16 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
88,50
Економія: -26,34 грн
62,16 грн